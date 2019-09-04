"البنتاغون" يخصّص 3,6 بليون دولار لتشييد جدار محاذٍ للمكسيك

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعة في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 15:36

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخصيص 3,6 بليون دولار لتمويل تشييد جدار طوله 280 كيلومتراً على الحدود مع المكسيك، استجابة لطلب الرئيس دونالد ترامب.



وقال ناطق باسم الوزارة إنها قررت، لتأمين هذه الأموال، "تأجيل" 127 مشروعاً لتشييد مبان عسكرية وتحديثها، داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال رُصدت لها في موازنة العام 2019. وقال ناطق باسم الوزارة إنها قررت، لتأمين هذه الأموال، "تأجيل" 127 مشروعاً لتشييد مبان عسكرية وتحديثها، داخل الولايات المتحدة وخارجها، كانت الأموال رُصدت لها في موازنة العام 2019. وتعهد ترامب في حملته الانتخابية، تشييد الجدار لمنع تسلّل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.



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