قرقاش: نأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".
واعتبر الوزير الإماراتي أن "وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار".
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أن الحكومة الشرعية لن تحاور المجلس الانتقالي الجنوبي، وإن كان لا بد من الحوار، فسيكون بشكل مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية".
هذا ووصل، مساء أمس الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة من السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية.
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