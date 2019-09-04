دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ريزر تكشف عن Blade Stealth 13 بمعالج إنتل الجيل العاشر

جهاز ريزر 13 Blade Stealth يأتي مع معالج إنتل الجيل العاشر ومعالج رسومات GTX 1650من نفيديا وشاشة بقياس 13.3 بوصة.

أعلنت شركة ريزر عن إطلاقها لابتوب Blade Stealth 13 المخصص للألعاب مع شاشة بقياس 13.3 بوصة وأحدث معالجات إنتل Core i7 الجيل العاشر بجانب معالج رسومات Iris Plus من إنتل نفسها أو إمكانية إضافة معالج رسومات نفيديا GTX 1650 الأحدث في السوق بهذا المجال، ليكون الجهاز الأول من نوعه بهذه الإمكانيات مع الحجم الصغير، حيث تأتي الأجهزة المخصصة للألعاب مع شاشات أكبر حجمًا في أغلب الأحيان.

كما أن الجهاز يحتوي على ذاكرة رام 16 جيجابايت من نوع DDR4 ووحدة تخزين PCIe M.2 SSD بسعة 256 جيجابايت للنسخ التي تحتوي على معالج رسومات Iris Plus، فيما ستحصل النسخ التي تحتوي معالج رسومات نفيديا على وحدة تخزين بسعة 512 جيجابايت.

وسيكون الجهاز قادرًا على تشغيل معظم ألعاب الكمبيوتر بجودة 1080 على الأقل بفضل قوة وحدات المعالجة التي وضعتها الشركة فيه.

كانت ريرز تطلق أجهزة لابتوب مخصصة للألعاب بقياس 15 بوصة كخيار أقل تكلفة للمهتمين في هذا المجال مقارنة بأجهزتها الأخرى.

لكنها على ما يبدو قررت وضع مزايا أعلى في Blade Stealth مقابل تقليل حجم الشاشة ليبقى السعر مناسبًا لهؤلاء المستخدمين.

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ويحتوي جهاز ريزر الجديد على خيارين من الشاشة؛ حيث يمكن الاختيار بين شاشة عادية بدقة 1080 ميجابكسل أو شاشة لمسية بدقة 4K محمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس.

وبطبيعة الحال، لن ننتظر أن يكون السعر بسيطًا خاصة وأن الجهاز يحمل هذه الإضافات المهمة للألعاب ومعالج إنتل الجيل العاشر.

لأن الجهاز سيبدأ من سعر 1,500$ للمهتمين وسيتم إطلاقه في السوق بنهاية سبتمبر الحالي.

المصدر:

Razer

التدوينة ريزر تكشف عن Blade Stealth 13 بمعالج إنتل الجيل العاشر ظهرت أولاً على عالم التقنية.