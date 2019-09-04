دبي - بواسطة محمد فارس جوجل تعمل على منع التصيد عبر دعوات عشوائية تصل التقويم عن طريق الجيميل © Tech World قدمت بواسطة

صرحت شركة جوجل بالأمس على أنها تعمل على إصلاح مشكلة دعوات عشوائية تصل لمستخدمي الجميل، يستغل مرسليها المتصديون آلية الربط الحاصلة بين التقويم ورسائل الجميل التي تضيف بإعدادتها الافتراضية الأحداث والمناسبات للتقويم.

حيث أن هذه الدعوات تحوي في الأغلب على روابط غير آمنة يتم استغلالها لتكن نقطة الإنطلاق لبدء استهداف المستخدم التضحية عبر نقله لمواقع ملغومة بالبرمجيات الخبيثة.

فيما جاء تصريج الشركة بخصوص هذ المشكلة التي بدأت منذ مايو الماضي عبر منصة الدعم الخاصة بها قائلةً بأنها تعي المشكلة الحاصلة في التقويم وتعمل بجد لحلها وستقوم بتزويد الجمهور بأي مستجدات.

على نفس السياق وفي ظل عدم تصريح الشركة بموعد محدد لإيفاد إصلاح هذا الخلل للحظة، يمكن للمستخدم تفادي هذه المشكلة عبر تعطيل الإعدادت الافتراضية لربط الأحداث بالتقويم، وذلك بالدخول أولاً لحساب جوجل الخاص به عن طريق المتصفح.

ومن ثم الذهاب للتقويم والضغط على قائمة الإعدادات والتمرير لأسفل لحين الوصول لخيار ” إضافة الأحداث تلقائياً”، ومن ثم اختر “كلا، عرض الدعوات التي تم الرد عليها فقط” انظر للصورة المرفقة:

فيما يمكنك القيام بخطوة احترازية أخرى لمنع ربط الأحداث بالتقويم وذلك من نفس صفحة الإعدادت وإلغاء خيار “إضافة أحداث من جيميل لتقويمي تلقائياً” كما تظهر الصورة التالية:

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المصدر

جوجل

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