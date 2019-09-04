دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

فيس بوك تنوي إيقاف خاصية التعرف على الوجه في منصتها بالإعدادت الإفتراضية عبر إرسال إشعار للمستخدم لتأكيد عملية التعرف التلقائية عليه في الصور

كانت فيس بوك قد واجهت دعوى قضائية لانتهكاكها خصوصيات المستخدمين واستخدام تقنيات التعرف على الوجه لتعريف الأشخاص في الصور المتداولة على المنصة دون إذنِِ منهم، مما جعلها اليوم في صدد مواجهة غرامة كبيرة تصل لمليارات الدولارت بحسب الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة سان فرانسيسكو.

لكن يبدو أن المنصة اليوم في طريقها لتوسيع مفهوم الخصوصية بغرض وقائي يجلعها تتفادى مزيد من النكسات، حيث أنها لن تقوم بتعريف أوجه المستخدمين في الصور المنشورة على المنصة دون وصول إشعار للمستخدم الموجود فيها وإبدائه الموافقة على تعريفه في الصورة.

فيما ستعتمد هذه العملية على إشعار يصل المستخدم عند قيام أحد أصدقائه على المنصة برفع صور يتواجد فيها؛ كإذن منه للسماح للمنصى بسمح الوجه فالصورة والإشارة له تلقائياً، والذي بدوره يتيح للمستخدم رفض العملية أو تجاهلها لكن هذا لا يمنع من قيام الصديق من تعريف الشخص المقصود والإشارة له يدوياً.

ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة التي ستقوم بتوفيرها فيس بوك لكافة مستخدميها عالمياً، بمعرفة إذا ما قام شخص ما قام برفع صور لك دون علمك؛ وذلك عبر الإشعار الذي سيصلك في حال قيامك بتفعيل تقنية التعرف على الوجه هذه.

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وعلى النقيض لا يمكن تجاهل خوض المنصة في خصوصيات المستخدمين على مدار سنوات عملها التي تخللها انتهاكات صارخة، لكن يمكن اعتبار هذه الخطوة مطمئنة نوعاً ما ولو على المستوى الظاهري للمستخدم بتوفير أداة للتحكم بميزة التعرف على الوجه تضبط مشاركة الصور على المنصة وتحفظ حق المستخدم.

المصدر

The Verge

التدوينة فيس بوك تُوقف خاصية التعرف على أوجه المستخدمين بإعداداتها الإفتراضية ظهرت أولاً على عالم التقنية.