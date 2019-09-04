دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج Exynos 980

قامت سامسونج اليوم بخطوة جديدة تشعل صراعها مع المنافسين في سوق الهواتف الذكية وذلك بالكشف عن معالج Exynos 980 مع مودم 5G مدمج وموجه للهواتف المتوسطة.

المعالج ثماني الانوية نواتين تعتمد على معمارية أرم Cortex-A77 بتردد 2.2GHz وهناك ست أنوية أخرى تعتمد على معمارية Cortex-A55 بتردد 1.8GHz.

أيضاً يدعم المعالج كاميرات لغاية 108MP ويدعم الشاشات بدقة QHD+ ومن ناحية الذاكرة يدعم UFS 2.1 و LPDDR4x كما يدعم المعالج تقنيات الذكاء الاصطناعي AI.

بالاضافة لذلك يدعم المعالج تصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة 120fps كما يدعم تقنية واي فاي الجديدة Wi-Fi 6 والمهم والأهم هو أن المعالج يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وذلك عبر مودم إتصال مدمج كأول معالج في العالم يقدم هذه الخطوة.

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سامسونج أكدت ان المعالج سيتوفر بكمايت تجارية بداية 2020 وهذا يعني ان أول ظهور للمعالج سيكون في أحد هواتف سلسلة A ربما العام المقبل.

المصدر

التدوينة سامسونج تكشف عن معالج Exynos 980 مع مودم 5G مدمج ظهرت أولاً على عالم التقنية.