شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العربية اليوم.. الشورى السعودى يحذر من سمنة الأطفال.. والنهار: أمير الكويت يبحث الأزمة الخليجية واليمن مع ترامب 12 المقبل.. الصباح: أبو الغيط اجتمع مع الرئاسات بالعراق.. والحريرى: حزب الله مشكلة أقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة كويتية أمريكية مرتقبة والشورى السعودى يحذر من سمنة الأطفال، هكذا ركزت الصحافة العربية الصادرة اليوم، الأربعاء، على العديد من القضايا المحلية والدولية، إلى جانب الأزمة اللبنانية والإشتباك بين إسرائيل وحزب الله، وزيارة الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط للعراق.. ونظالع أبرز ما جاءت به الصحافة العربية.

الرياض: الشورى يحذر من سمنة الأطفال ويطالب بمبادرة لغذائهم الصحي

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم بتصريحات الملك سلمان بن عبد العزيز حول الأوامر الملكية الأخيرة باستحداث وزارة الصناعة وهيئة السعادة، فضلا عن موضوعات محلية آخر، القت الصحيفة الضوء عليها، أبرزها تحذير لمجلس الشورى السعودى من زيادة معدل السمنة بين الأطفال.

وفى تقرير للجنة الصحية بمجلس الشورى السعودى أوضح بأن الدراسات تشير إلى أن السمنة نتيجة للسلوكيات الغذائية الخاطئة لهذه الفئة، وطالبت اللجنة في توصياتها على التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 39ـ1440 والمعروض للمناقشة في جلسة مقبلة بإطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، وخلوه من المسرطنات والصبغيات، أسوة بالمبادرة التي أطلقتها للكبار والتي كرمت المملكة فيها بهذا المجال لتميزها.

وأكد تقرير اللجنة الذي حصلت عليه صحيفة الرياض، أن الأطفال يحتاجون مبادرة مشابهة لقلة الوعي فيما يأكلونه، ولاحتواء كثير من المنتجات التي يستهلكها الأطفال على مواد صبغية ضارة، قد تتسبب في أمراض مسرطنة على المدى البعيد.

ولفت تقرير صحية الشورى إلى أن هناك هاجساً عند المجتمع الطبي والمجتمع عموماً، في استعمال الأدوية المجانسة، وعدم الثقة في قدرتها العلاجية، ما يحتم على هيئة الغذاء والدواء القيام بخطوات جادة في هذا الموضوع، لضمان الجودة والفاعلية في الأدوية المحلية والمستوردة، مقارنة بالدواء المبتكر وما يتعلق به من احتكار وغلاء في السعر، وطالبت اللجنة في توصية لها الهيئة بأن تضع التدابير واختبارات الجودة اللازمة، لضمان وفاعلية الأدوية المحلية والمستوردة.

وفي توصية ثالثة، دعت اللجنة الصحية الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والاحتياجات اللازمة للدراسات قبل السريرية التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً لإجراء الدراسات السريرية المبدئية.



الرياض السعودية

اليوم السعودية: ابتسام المثال أول عميد "موارد بشرية" بجامعة غير نسائية بالسعودية

ألقت صحيفة اليوم السعودية، الضوء على تعيين عميد الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. ابتسام بنت محمد المثال، وقالت الصحيفة أن الحديث عن كفاءة الـسعوديات بات من الماضي.. هـذا باختصار ما تريد تأكيده الدكتورة ابتسام المثال، حاملة حقيبة عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. ووسط حماسها لـلاستفادة من فرصتها المواكبة لواقع المملكة الجديد، وضعت المثال أهداف رؤية ٢٠٣٠ في صلب مقابلتها لصيحفة الـيوم، في إشاراتها إلـى تمكين المرأة لتولي قيادة مشاريع الـتطوير في الـبلاد.. المثال قالـت: إن سلـم مسؤولياتها يبدأ بتحسين تقديم الخدمات بتخفيف الإجراءات الـبيروقراطية الـطويلـة، وتوسيع دائرة الخدمات الإلـكترونية واعتماد الشفافية والمحاسبة.

القبس: الكويت تلجأ لمستشاريين أجانب لمساعدتها في تنمية عمالتها الوطنية في القطاع الخاص

قالت صحيفة القبس الكويتية، تنوي الحكومة اللجوء إلى مستشارين خارجيين لمساعدتها في تنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، في ظل عدم نجاعة بعض الخطوات التقليدية التي تسير عليها الجهات المعنية، وغياب الرضا النيابي عن تحركات الحكومة على هذا الصعيد.

وتكشف الإحصائيات عن ارتفاع أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ليبلغ إجمالي العاطلين عن العمل 16 ألف مواطن.

وأظهرت تقارير الجهات الرقابية أن نسبة نمو العمالة الوطنية في «الخاص» لا توازي المبالغ المنفقة على دعم العمالة، مشيرة إلى أن مصروفات دعم العمالة بلغت 4.5 مليارات دينار خلال السنوات العشر الأخيرة، علما أن عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص يراوح مكانه حاليا ولا يتجاوز 61 ألفا، وأبرز أسباب العزوف المزايا التي تقدمها الوظيفة في القطاع الحكومي، «إذ كيف للقطاع الخاص أن ينافس الحكومة في عطاياها التي تقدمها لموظفيها، سواء كانوا منتجين أو غير منتجين»، كما أكد مصدر معني بهذا الملف. وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على وضع إستراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مستشارين خارجيين.

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القبس الكويتية

النهار الكويتية: الأزمة الخليجية واليمن أهم الملفات أمام القمة الكويتية – الأمريكية 12 المقبل

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد برفقة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد اول من امس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة ، يتوجه بعدها إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس الموافق 12 الحالي.

وقال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان ان لقاء امير البلاد مع الرئيس الأميركي سيبحث العلاقات الثنائية ، اضافة الى أبرز الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك مثمناً دور الكويت الدبلوماسي الرائد في المنطقة الذي اسهم في دعم امنها واستقرارها.وكشف سيلفرمان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله في الكويت انه سيتم خلال الزيارة التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرا في الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وحول ما إذا كانت الأزمة الخليجية ستكون حاضرة على جدول أعمال الزيارة قال: بالطبع ستكون حاضرة، معرباً عن خيبة أمل بلاده لاستمرار هذه الازمة.وتوقع قيام أمير الكويت والرئيس الأميركي ببحث أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون وحل الأزمة الخليجية، مؤكدا موقف بلاده المساند لجهود سمو الأمير في حل الأزمة من خلال البيت الخليجي.

الإمارات: 495 مرشحاً في القائمة النهائية لانتخابات "الوطني الاتحادي"

القت صحيفة الاتحاد الإماراتية على اعداد المرشحين بعد اعلان اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تضم 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة بينهم 180 امرأة و183 شاباً، لتعد بذلك الدورة الانتخابية المقبلة الأكبر تاريخياً في عدد المرشحين، كما أعلنت عن حصول كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وتضم قائمة المرشحين 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من إمارة دبي، و114 مرشحاً من إمارة الشارقة، و61 مرشحاً من إمارة رأس الخيمة، و26 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحاً من إمارة أم القيوين، و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة.



الاتحاد

الصباح العراقية: أبو الغيط يجتمع مع الرئاسات الثلاثة وتؤكد نعمل لإحلال السلام فى المنطقة

قدمت الرئاسات الثلاث بالعراق للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رؤية العراق وخطواته لإحلال السلام في المنطقة وإبعاد شبح الحرب والصراعات عنها والنأي عن سياسة المحاور والتصعيد، وبحثت معه أبرز الملفات والقضايا التي تهم العراق والمنطقة، وأكد رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب لدى استقبالهم أبو الغيط كلاً على حدة أمس الثلاثاء أن العراق سيعمل بقوة على تفعيل دوره كعضوٍ فاعلٍ ومؤسس للجامعة العربية بعد انتصاره على الإرهاب.

واستقبل رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بأن الرئيس صالح أجرى مع أبو الغيط نقاشاً مستفيضاً بشأن مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في داخل العراق والمنطقة، وبين صالح، أن "الجهود السياسية والأمنية في العراق وبعد الانتصار على داعش تتركز على العمل من أجل أن يكون النصر ناجزاً ونهائياً بالقضاء على العصابات الإرهابية، وتكريس بيئة استقرار أمني وسياسي واجتماعي تساعد في التقدم بمشاريع البناء والإعمار، وتطوير البنى الاقتصادية والخدمية في البلاد".

وأكد الرئيس العراقى، بهذا الصدد "النظرة الوطنية العراقية المسؤولة تجاه المشكلات الدولية والإقليمية في المنطقة والقاضية بالعمل المشترك مع الجميع من أجل سلام المنطقة واستقرارها والنأي بالعراق عن سياسة المحاور".



الصباح العراقية

النهار اللبنانية: الحريري: "حزب الله" ليس مشكلة لبنانية وإنما إقليمية

صرّح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأن لبنان وحكومته لن يتحملا مسؤولية "حزب الله" وهجماته الأخيرة على الأراضي الاسرائيلية، معتبراً أن "حزب الله" ليس مشكلة لبنانية فقط، وإنما مشكلة إقليمية. وقال الحريري في مقابلة مع هادلي غامبل من قناة "سي أن بي سي" إن "حزب الله ليس مشكلة لبنانية - فقط - إنه مشكلة إقليمية". "إسرائيل تريد... هذا السيناريو أن لبنان هو المسؤول، وهذا ما يقوله نتنياهو. إذا كنتم ترغبون في المضي به، فليكن. لكن نتنياهو يعرف والمجتمع الدولي يعرف أن هذا غير صحيح".

وقال: "أنا شخص براغماتي وأعرف حدودي، وأعرف حدود هذه المنطقة. لو كانوا جديين في هذه القضية، لكانوا فعلوا أموراً قبل عشر و15 و20 و30 سنة". وأكد أن تركيزه الرئيسي هو تعزيز المؤسسات اللبنانية مثل مصرفها المركزي وقوى الأمن. وفي الوقت نفسه، أقر الحريري بحدود قدرته على كبح جماح "حزب الله".