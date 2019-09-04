شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البرازيلى فى الأردن يؤكد عدم نقل سفارة بلاده الى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير البرازيلى فى عمان فرانسيسكو كارلوس سواريس لوس، انه ليس هناك قرار بنقل سفارتنا فى إسرائيل الى القدس.

وافاد السفير في حديث صحفي بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الاردن والبرازيل و35 عاما على افتتاح سفارتى البلدين والعيد الوطنى للبرازيل، أن الحكومة البرازيلية تدعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية ومن خلال المفاوضات، مؤكدا دعم البرازيل للأردن ولجهود الملك عبدالله الثانى، الرامية الى تحقيق الاستقرار والسلام ومكافحة الارهاب فى المنطقة.

وكشف عن تحسن ملحوظ ومتزايد فى التعاون الاقتصادى والتجارى، وقال، ان النصف الاول من هذا العام شهد زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى فيما يخص حجم التبادل التجارى، وتوقع ان يتجاوز حجم التبادل التجارى هذا العام 300 مليون دولار اميركى، لافتا من جانب آخر الى انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون فى مجال الدفاع بين الاردن والبرازيل قريبا حيث تم الانتهاء من المشاورات ووضع بنود هذه الاتفاقية.

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واوضح السفير البرازيلي، ان عدد السياح البرازيليين القادمين الى الاردن ارتفع الى 15 الف سائح سنويا، لافتا الى ان التلفزيون العالمى فى البرازيل الذي يشاهده اكثر من 30 مليون مشاهد بث برامج سياحية عن الاردن، كما ان السفارة البرازيلية فى الاردن نفذت العديد من الانشطة الثقافية وغيرها احتفالا بالعيد الوطنى للبرازيل سيكون آخرها البازار البرازيلى فى مقر السفارة يوم السبت المقبل.

ولفت، الى التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الارهاب والاتصالات المستمرة بين الجهات المختصة بهذا المجال، موضحا ان الارهاب آفة عالمية ولا دين له ويجب تضافر جهود الجميع لمواجهته والقضاء عليه.

وبين السفير، ان عدد العرب فى البرازيل يبلغ 14 مليون ويشكلون 7 بالمائة من حجم السكان بينهم 3 آلاف اردني، وفيما يتعلق بالجالية البرازيلية فى الاردن اشار الى أنها تبلغ 3 آلاف.

واضاف، ان هناك وسائل اعلام تبالغ فى وصف الوضع بقضية الامازون وتعمل على التضليل، مشيرا الى أن البرازيل عرفت "ذروات حرائق أكثر خطورة" فى بعض السنوات وان الوضع فى دول اخرى اصعب بكثر من وضع الامازون، ولكن تم التركيز على الامازون بشكل مبالغ به، مؤكدا ان البرازيل مستعدة للقيام بإجراءات واعمال جاده لمكافحة تدهور وازالة الغابات خاصة فى منطقة الامازون.