شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودى يبحث سلامة المنتجات وحماية المستهلك فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وفد سعودى مع مسؤولى الإدارة العامة للرقابة على الأسواق فى الصين، عددًا من المواضيع الخاصة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات، من أهمها تفعيل القائمة السوداء بين الطرفين لرفع مستوى سلامة وجودة المنتجات المصدرة، وتعزيز التعاون فى مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المختصة بجمهورية الصين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارة قام بها وفد لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 2 - 7 سبتمبر 2019، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبى، ومشاركة كلاً من، وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك عمر بن محمد السحيبانى، ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة المواصفات ووزارة التجارة والجمارك، والملحق التجارى السعودى فى بكين.

كما شهدت مدينة بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2019، ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الرقابية المتبعة فى المملكة لبرنامج سلامة المنتجات، ونظام سابر، نظّمتها هيئة المواصفات، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك، وشهدت حضورًا ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالسوق السعودى.

ويُنتظر أن يقوم وفد المملكة بتنظيم ورشة عمل مماثلة بمدينة شنغهاى وبمدينة غوانزو خلال الأسبوع الحالى.