شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع باقم شرق محافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مدعومة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية اليوم من تحريرعدد من المواقع فى باقم شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغة على مواقع تتمركز بها عناصر مليشيا الانقلاب الحوثى.
وقال قائد محور ازال العميد كنعان الأحصب - فى تصريح أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - إن "أبطال الجيش الوطنى مدعومين بمدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية قاموا بعملية مضادة ومباغته على مواقع عناصر المليشيا، بعد محاولتها تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطنى، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع والتباب شرق قرية آل مزهر".
وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة وجرح العشرات من عناصر المليشيا وفرار ما تبقى منهم واغتنام الجيش الوطنى أسلحة خفيفة ومتوسطة، موكداً أن المعارك مستمرة ضد مليشيا الانقلاب الحوثى حتى تتخلص البلاد من هذه الجماعة التى دمرت الوطن شعباً وانساناً.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يحرر مواقع باقم شرق محافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.