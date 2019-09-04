شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية يمنية: ميلشيا الحوثى ارتكبت 636 انتهاكاً خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ارتكبت 636 انتهاكاً في 7 محافظات خلال الفترة من 25 اغسطس وحتى 2 سبتمبر الجارى، وفق تقرير المنظمة .

وأوضحت الشبكة أن فريقها الميداني رصد مقتل 34 مدنياً واصابة 36 اخرين بينهم نساء وأطفال في محافظات الحديدة وإب وحجة والبيضاء والضالع وعمران وتعز .

وأشارت المنظمة الى ان فريقها الميداني وثق (12) حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين في محافظات ذمار وإب وصنعاء والحديدة، وإستمرار المليشيات الحوثية في بيع المساعدات الاغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها،و إجبار (50) أسرة في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد لهم سلال غذائية.

ولفت التقرير الى ان الفريق الميداني للشبكة رصد (19) حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها (9) حالات في محافظة إب، و(3) حالات في محافظة صنعاء و(3) حالات في محافظة ذمار، وحالتين في محافظة ريمة، إضافة إلى حالتين في محافظة صعدة.

كما سجل الفريق حالة إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط إنتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وسرقة سيارته.

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وسجل التقرير (20) حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال فترة التقرير ،ونهب منزل أحد المغتربين والاعتداء على النساء ونهب كافة المقتنيات من ذهب وسلاح وجنابي في محافظة ذمار،و (49) حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات منها (32) حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لمليشيات الحوثي على منازل المدنيين

ولفت التقرير الى انه وثق (11) حالات إنتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية..مشيراً الى ان المليشيا الحوثية قصفت مستشفى 22 مايو إضافة إلى إثنين مراكز صحية أخرى في محافظة الحديدة ، وأغلقت (8) مستشفيات في العاصمة صنعاء بينها مستشفى سعوان، ومستشفى الهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، ومستشفى السلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، مستشفى حدة، ومستشفى الذهبي ،وقصفها مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و(3) محطات بنزين آخرى.

وذكر التقرير بان المليشيا الحوثية المتمردة قامت بفصل (122) تربوياً بينهم معلمين ومدراء مدارس ورؤساء أقسام من أعمالهم في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين ،وتغيير (9) مدراء مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لهم، واطلاقها النار على المعلم أحمد الحميدي بمنطقة جرافة بمحافظة إب ،وإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم إستمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والإلتزام بدوام كامل.

وأشار التقرير الى قيام مليشيات الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد بصنعاء، حيث نقلت المليشيات الحوثي مؤخرا كميات كبيرة من الأسلحة إلى بدروم مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.