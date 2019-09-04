الحوثيون يعاقبون أهالى حى "المنظر" بالحديدة بقطع المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية بأن مليشيات الحوثى تمارس عقاباً جماعياً بحق سكان حى منظر، بمنعها تدفق مياه الشرب عبر خط التغذية الرئيسى للمياه من داخل الحديدة.

وأطلقت مديرية "الحوك" بمدينة الحديدة، غرب اليمن اليوم /الأربعاء / - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - مناشدة عاجلة إلى تحالف دعم الشرعية والمنظمات الدولية والمحلية لإنقاذ أهالي حي منظر من الموت عطشاً بسبب منع ميليشيات الحوثي المياه عنهم.

وعملت السلطة المحلية بالمديرية على تغطية احتياجات الحي من المياه بالتنسيق مع الألوية العسكرية بجبهة الساحل الغربي، إلا أن تزايد أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم أدى إلى تفاقم المشكلة وتحويلها إلى مأساة إنسانية حقيقية تهدد حياة المواطنين .

ويواجه المدنيون في الأحياء المحررة من مدينة الحديدة، بينها حي منظر، انتقاماً حوثياً يومياً ما بين قصف وحصار في مياه الشرب وغيرها.

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