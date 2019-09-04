شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام المجلس الوطنى الاتحادى يلتقى وفد كلية الأركان و الخدمات الدفاعية السريلانكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد شبيب الظاهرى الأمين العام للمجلس الوطنى الاتحادى، بمقر المجلس بأبوظبى وفد كلية الأركان و الخدمات الدفاعية السريلانكية، الذي اطلع على نهج الشورى ومشاركة المواطنين فى عملية صنع القرار ومسيرة التنمية الشاملة المتوازنة و الدعم الذي يحظى به المجلس من قبل القيادة، سيما فى ظل مواكبته مسيرة البناء و التطور و النهضة من خلال ممارسته اختصاصاته الدستورية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تطرق أحمد شبيب الظاهرى خلال اللقاء إلى رؤية الدولة و نهجها فى التخطيط وتبني الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، ونهج التسامح والتعايش والتواصل الحضارى و حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الإنسان فى دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص منذ تأسيس الدولة

ونوه إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات على صعيد البنية التحتية المتطورة والأداء والتنوع الاقتصادى والتسهيلات الاستثمارية ومستويات الأمن والأمان والبنية التشريعية والتنظيمية والخدمات المتميزة لا سيما فى قطاعات السياحة والطيران و تنظيم و استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات و استثمار موقعها المتميز ونهج التدرج فى مسيرة تطوير الحياة البرلمانية فى الدولة وانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى حيث تستعد الدولة لإجراء انتخابات عضوية المجلس ومشاركة المرأة وزيادة نسبتها فى نسبة العضوية .