"الداخلية المغربية": مصرع 19 وإصابة 1747 مغربيا فى حوادث سيارات خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 19 مواطنا مغربيا مصرعهم، وأصيب 1747 آخرون بجروح، منهم 57 إصابة بليغة ومنها 1236 حادثة سير داخل المدن الحضرية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 26 أغسطس الماضى إلى 1 سبتمبر الجارى.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطنى المغربية إن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والقيادة فى حالة سكر، والسير فى الاتجاه الممنوع.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة فى ميدان السير والجولان، أوضح مسؤول مغربى أن قوات الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و 117 مخالفة، وأنجزت 9895 محضرا أحيلت على النيابة العامة الغمربية، واستخلصت 35 ألف و222 غرامة ومصالحة.
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