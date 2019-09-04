- 1/2
- 2/2
© Sputnik . SPUTNIK
وأضاف: "الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967".
وتابع عريقات: "موقف الرئيس الفرنسي نابع من الفهم الدقيق لديه كما الغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد أن باريس لم تعد تعلق الآمال على صفقة القرن، فيما يتم العمل على مقترحات أخرى.
وأكد ماكرون أن البيت الأبيض لا يستطيع فرض اتفاق على الأطراف التي لا ترغب في التفاوض، مضيفًا :"لم أعد أنتظر صفقة القرن التي يعمل عليها ترامب وفريق مستشاريه، لكنني مستمر في العمل على مقترحات مختلفة بشأن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين ترد على إعلان ماكرون بالعمل على مقترحات بديلة لـ"صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.