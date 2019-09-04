شاهد ما فعلته فتاة سعودية بعدما خلعت العباءة في شوارع الرياض

ومناهل العتيبي، فتاة جامعية سعودية ناشطة في مجال الحقوق النسوية، وتلقب نفسها على حسابها على إنستغرام بـ"ولية أمر نفسها".
ونشرت مناهل تغريدة عبر تويتر، كتبت فيها: "من خلف الكواليس، ترقبوني قريبا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدا شارع التحلية".
وأرفقت العتيبي تغريدتها بمقطع فيديو من موقع التصوير وكانت تظهر فيه بدون عباءة، أو غطاء رأس أثناء إجراء المقابلة التلفزيونية في الشارع.
وكانت مناهل العتيبي، نشرت فيديو قبل عدة أسابيع، قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات، وأن ردود فعل الدوريات والمرور محترمة.
وكتبت مناهل: "أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوارع الرياض شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي اكتشفت أن النظام فعلاً تعمم، وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)".
وتنشر مناهل صورا لها داخل الصالات الرياضية، وتشجع النساء السعوديات على الخروج بدون عباءة.
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