دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا يُمكنك استخدام واتساب بدون شريحة SIM

لا تملك شريحة SIM على هاتفك المحمول؟.. الأمر ليس مشكلة؛ حيث يمكنك استخدام تطبيق واتساب دون الحاجة إلى هذه الشريحة.

هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت alqiyady 1 هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت

شاهد أيضاً: هكذا يمكنك مراسلة عدة أشخاص على واتسآب في نفس الوقت صحيفة "كومبيوتر بيلد" الألمانية، أشارت إلى أن من يريد استخدام تطبيق واتساب دون شريحة SIM عليه أولاً ربط الهاتف بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب مع إنشاء حساب جديد.

كيف تستعيد رسائل واتسآب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية منها؟ alqiyady 1 كيف تستعيد رسائل واتسآب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية منها؟

شاهد أيضاً: كيف تستعيد رسائل واتسآب المحذوفة مع عدم وجود نسخة احتياطية منها؟ وهنا سيظهر للمستخدم عند تشغيله للتطبيق لأول مرة سيتم السؤال عن رقم هاتفه ليختار هنا البلد التي يتواجد بها ثم يدخل رقم هاتفه الأرضي، عقب ذلك يتم تأكيد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، وعندئذ سيرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سيسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله بعدها، يمكن استعمال التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM. المزيد:

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