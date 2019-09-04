دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تعمل على هاتف جديد قابل للطي لإطلاقه بداية العام القادم

هاتف جديد من سامسونج قابل للطي لكن بطريقة طولية بدلًا من الطريقة العرضية على طريقة هواتف موتورولا وسامسونج القديمة.

يبدو أن سامسونج مازالت ترى في عالم الهواتف القابلة للطي مستقبلًا كبيرًا، حيث أن الشركة تعمل على هاتف جديد ستطلقه بداية العام القادم بحسب تقرير موقع Bloomberg. وسيكون الهاتف موجه بشكل أكبر لمحبي الأشياء الفاخرة والموضة بحسب التقرير كون الشركة تعمل مع المصمم الأمريكي ثوم براون صاحب علامة الأزياء الشهيرة لتصميم الهاتف القادم.

وبالعكس مع الهاتف الذي أعلنت عنه سامسونج سابقًا، فإن الهاتف الجديد سينحي بشكل طولي من أعلى لأسفل وليس من الجانب.

وتحدث التقرير عن كون الهدف من إطلاق الهاتف هو لتوفير لمسة جمالية للمهتمين بالموضة والتصميم الجميل أكثر من إضافة الكثير من تقنيات الهواتف فيه، على خلاف الهاتف الأول القابل للطي الذي كشفت عنه الشركة بداية العام واحتوى على الكثير من التقنيات لأول مرة في عالم الهواتف الذكية بعيدًا عن كونه بشاشة قابلة للطي.

كما أن هاتف سامسونج القابل للطي الجديد سيأتي بحجم أصغير من السابق وبشاشة بقياس 6.7 بوصة، مقارنة مع 7.3 بوصة.

يُشار أن الشركة الكورية قامت بالإعلان عن أول هاتف قابل للطي بالعالم خلال إعلانها عن هواتف جالكسي S10 في فبراير.

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لكنها بعد إطلاقه في أبريل الماضي ومواجهته لمشاكل في الشاشة خلال النسخ التجريبية لصناع المحتوى قررت تأجيل الإطلاق الرسمي.

لتعود مجددًا خلال الأسبوع الماضي وتعلن عن فتح باب التسجيل للحصول على أول هاتف قابل للطي وبعد 5 أشهر من الإطلاق الأول والانتهاء من مشاكل الجهاز بحسب ما صرحت به الشركة خلال الفترة الماضية.

المصدر:

Bloomberg

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