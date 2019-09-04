دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تواجه دعوى قضائية من 25 مدعي عام أمريكي بداعي الاحتكار

قرر 25 مدعيًا عامًا أمريكيًا رفع دعوى قضائية ضد جوجل بسبب محاولة فرض سيطرتها المطلقة في العديد من مجالات السوق.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نحو نصف المدعين العامين في الولايات المتحدة الأمريكية يتجهزون لمقاضاة شركة جوجل لدواعي الاحتكار دون ذكر الكثير من التفاصيل حول الموضوع، لكن كما هو واضح من التقارير فإن السبب يعود لتخوفات من القوة الكبيرة التي تملكها الشركة والتي تحاول من خلالها قتل المنافسة في السوق.

ويتفق أغلب الأعضاء الرئيسيين في الحزبين الديموقراطي والجمهوري – الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، حول القوة التي تمتلكها جوجل.

حيث يعتقد الطرفان أن هناك شركات محددة تفرض سيطرة تامة على المجالات التقنية تتمثل في جوجل، آبل، أمازون، وفيس بوك.

كانت جوجل قد تعرضت للعديد من المشاكل القضائية بخصوص الاحتكار وقتل المنافسة ودفعت غرامات هائلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو الحال مع فيس بوك هي الأخرى التي تعرضت مؤخرًا لغرامة بقيمة 5 مليارات دولار من الولايات المتحدة وتعاني كثيرًا بسبب سيطرتها على سوق الشبكات الاجتماعية.

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لكن في حال كانت فيس بوك وجوجل قد دخلتا الحملة، فإن أمازون وآبل قد تلحقان بهمها قريبًا خلال الفترة القادمة.

على العموم، علينا الانتظار حتى 9 سبتمبر لمعرفة المزيد من التفاصيل حول القضية وجميع الأسباب المتعلقة بها عند رفعها بشكل رسمي للمحكمة.

المصدر:

The Washington Post

التدوينة جوجل تواجه دعوى قضائية من 25 مدعي عام أمريكي بداعي الاحتكار ظهرت أولاً على عالم التقنية.