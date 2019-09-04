دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper العراق يقترب من بناء جزيرة اصطناعية نفطية شمالي الخليج

صرَّح المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، مساء أمس الثلاثاء، أنَّ الشركة اقتربت في مفاوضاتها مع شركة بوس كالس الهولندية للتوقيع على مذكرة تفاهم منتصف الشهر الجاري لوضع خارطة طريق لبناء أكبر جزيرة اصطناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية شمالي الخليج بمدينة البصرة، 550كم جنوبي بغداد.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي: إنَّ شركة نفط البصرة اقتربت في مفاوضاتها مع شركة بوس كالس الهولندية من التوقيع على مذكرة تفاهم لوضع خارطة مشتركة شاملة بالتفاصيل الفنية كافة لبناء أكبر جزيرة اصطناعية لتصدير النفط الخام بالمنطقة البحرية العراقية شمالي الخليج العربي وتعدّ إحدى كبريات الجزر الاصطناعية بالعالم.

وأضاف أن وزارة النفط ممثلة بشركة نفط البصرة ستوقع عقد الدراسة الاستشارية في منتصف الشهر الجاري مما يمهد للبلاد الدخول في مشاريع الصناعات النفطية البحرية مستقبلا وتعظيم الموارد المالية بالموازنات العامة المقبلة.

ورجح المسؤول النفطي أن يتم انجاز دراسة الجزيرة الاصطناعية بحلول عام 2022 بطاقة تصديرية تبلغ مليوني برميل يوميا واستيعابية بحدود 6 ملايين برميل قياسي مع قدرات لرفع الطاقة المشتركة التصديرية والخزينة للمشروع بمعدل أعلى بالمستقبل لإتاحة الوصول إلى الرقم المستهدف للوزارة لتوفير احتياجات السوق العالمية مستقبلا.

وأضاف أن وزارة النفط تخطط أن تكون صيغة العقد النهائي للمشروع إعداد خارطة طريق واضحة لجميع التفاصيل الهندسية واللوجستية والاستثمارية والاقتصادية وسكن العاملين بالمشروع العملاق فضلا عن آلية الاسترداد المالي لطرفي العقد.