قرقاش: نشكر السعودية على قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش الشكر للمملكة العربية السعودية على قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار. وقال أنور قرقاش - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى". وأضاف قرقاش أن وحدة الصف ضد الإنقلاب الحوثى ومضاعفة الجهد فى مواجهته هما الأولوية.

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