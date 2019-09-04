شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يلتقي قائد اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم، فى بيروت قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" الجنرال دل كول ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء التداول فى المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية، بالاضافة إلى أمور تتعلق بعمل اليونيفيل فى جنوب لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اللبنانى يلتقي قائد اليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.