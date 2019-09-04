شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية الأردنية : علاوة مزاولة المهن التعليمية ترفع الحوافز للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الإعلامى باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، وليد الجلاد، ان الوزارة تؤكد أهمية دور المعلم وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التى تقع على عاتقه، مشدداً على أن أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بين فى تصريح صحفى اليوم، ان الحكومة ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذى تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، يراعى تحسين وضع المعلم بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ولفت إلى أن النظام ربط الحافز بالأداء، مبيناً أن العلاوة قد تصل إلى 250 %، موضحا أن كلفة علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار.