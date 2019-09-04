شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الدوسرى يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سفير المملكة العربية السعودية، لدى جمهورية السنغال، فهد بن علي الدوسرى، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية جامبيا ، وذلك خلال استقباله من الرئيس الجامبى آدم بارو.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أعرب الرئيس باور عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه للشعب الجامبى.

من جهته، نقل السفير الدوسرى، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، إلى الرئيس والشعب الجامبى.