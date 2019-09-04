شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش السودان يشارك فى اجتماعات الآلية الأفريقية للاستجابة للأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بالقوات المسلحة السوداني، وفد بلاده المشارك فى اجتماعات آلية القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء والمتطوعة، المنعقدة فى مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا.

وقال بيان للقوات المسلحة السودانية إن السودان يشارك ضمن قوات القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات، بقوات تُكمل جاهزيتها للانضمام للآلية فى المستقبل القريب.

وأوضح البيان أن الاجتماعات فى جنوب إفريقيا، التى انطلقت على مستوى الخبراء ثم على مستوى رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، تهدف إلى زيادة فعالية التنسيق وتسريع وتيرة الاستعداد لاستمكال جاهزية قوات القدرة الإفريقية للاضطلاع بمهامها فى القريب العاجل.

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وأضاف البيان أن هذه القوات والآلية ترعاها مفوضية الاتحاد الإفريقى ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وتديرها خلية التنسيق الاستراتيجى بالاتحاد الافريقي، ويتم انتداب ضباطها من الدول الأعضاء والمتطوعة، وهدفها الأساسى أن يباشر الأفارقة حلول مشكلاتهم الداخلية بأنفسهم وبتوظيف قدرات وإمكانيات القارة ودعم قيم التعاون والتكاتف ببن الدول الأعضاء.