شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سنتوجه للأمم المتحدة حال تورط إسرائيل باستهداف المقرات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم اليوم الأربعاء، أن العراق سيتوجه إلى الأمم المتحدة إذا ثبت تورط إسرائيل استهداف المقرات العسكرية.
وقال الحكيم - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "العراق سيتجه للطرق القانونية عبر الأمم المتحدة إذا ثبت تورط إسرائيل باستهداف مقرات عسكرية عراقية".
وكانت الخارجية العراقية قد أكدت - فى وقت سابق - مواصلة الحراك الدبلوماسى مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولى لتأكيد الحفاظ على سيادة العراق، مشددة على أن العراق لن يكون ساحة للنزاع والاختلاف.
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