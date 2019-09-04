شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سنتوجه للأمم المتحدة حال تورط إسرائيل باستهداف المقرات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم اليوم الأربعاء، أن العراق سيتوجه إلى الأمم المتحدة إذا ثبت تورط إسرائيل استهداف المقرات العسكرية.

وقال الحكيم - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "العراق سيتجه للطرق القانونية عبر الأمم المتحدة إذا ثبت تورط إسرائيل باستهداف مقرات عسكرية عراقية".

وكانت الخارجية العراقية قد أكدت - فى وقت سابق - مواصلة الحراك الدبلوماسى مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولى لتأكيد الحفاظ على سيادة العراق، مشددة على أن العراق لن يكون ساحة للنزاع والاختلاف.