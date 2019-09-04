شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل ألف مدنى فى سوريا خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مقتل أكثر من 1000 مدني فى سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت باشليه - فى تصريح نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "1000 مدنى لقوا مصرعهم خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأشارت إلى أن 1089 مدنيا قتلوا فى البلاد فى الفترة ما بين 29 أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 304 أطفال.

جدير بالذكر أن فصائل مسلحة متصلة بالقاعدة تسيطر على محافظة إدلب، التى تعتبر آخر معقل للمعارضة في سوريا، بعدما استعادت قوات الحكومة السورية -بدعم روسي- معظم المحافظات الأخرى والمدن الرئيسية.

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