شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يفتتح المنطقة الحرة الجديدة فى مطار الملكة علياء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الملك عبدالله الثانى، المنطقة الحرة الجديدة فى مطار الملكة علياء الدولى، لتكون ميناءً محوريا ومركزا للتجارة والاستثمار فى مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، يأتي إعادة إنشاء وتحديث المنطقة الحرة، بكلفة تقدر بـ 38 مليون دينار، على مساحة نحو ألف دونم، انسجاما مع خطط الحكومة لتعزيز المناخ الاستثمارى فى الأردن وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

وشاهد الملك عبد الله والحضور، أمس الثلاثاء، فيلما تضمن مراحل التطوير وعمليات التحديث والإنشاءات التى شهدتها المنطقة والمرافق التابعة لها، إذ يتوقع أن يرتفع عدد فرص العمل التي توفرها من 300 فرصة عمل مباشرة إلى نحو 3500 فرصة، ومن 600 فرصة عمل غير مباشرة إلى نحو 4 آلاف فرصة، خلال الخمس السنوات المقبلة.

ويبلغ عدد الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى المنطقة الحرة حاليا 59 شركة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.