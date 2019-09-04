شكرا لقرائتكم خبر عن عضوتان بمجلس السيادة السودانى تدعمان مجموعة نسوية سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عضوتا مجلس السيادة الانتقالى بالسودان عائشة موسى ورجاء نيكولا، دعمهما ومساندتهما لأنشطة وبرامج المجموعة النسوية السياسية المدنية (منسم).

وذكر بيان لمجلس السيادة اليوم الأربعاء، أن موسى ونيكولا التقتا اليوم وفدا من المجموعة، بحثتا معه برامج المجموعة في مجالات التعليم، وإصحاح البيئة، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وقضايا الشباب.

وأوضحت الدكتورة غادة صلاح مطر عضو الوفد أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تخص المجتمع، ومن بينها قضايا السلام، ومعالجة الخلل الذي أصاب التعليم العام خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تم بحث قضايا الطفل.

من جانبها، قالت الدكتورة سمية حامد إن الاجتماع تناول قضيتي التدريب والإرشاد، لما لهما من تأثير مباشر في تغيير سلوك الأفراد والمجتمعات، خاصة وأن المجموعة تستهدف تغيير السلوك الاستهلاكي في المجتمع وتحويله إلى مجتمع منتج.

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