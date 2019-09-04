رئيس البرلمان العراقي: لن نكون جزءا من الصراعات الدولية

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن المعركة مع الإرهاب لم تنته بعد، فيما شدد على عدم السماح بأن يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية.

جاء ذلك، في كلمة للحلبوسي خلال افتتاح أعمال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط والمتابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد، بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية.

وأفصح الحلبوسي، "ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فما تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب وما تزال تحتاج لمعالجة جادة، ولن تُحل هذه المشكلات إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة".

وأضاف، "الإرهاب لم يستهدف العراق حتى وأن اختاره ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء".

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وتابع الحلبوسي، "اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة، وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات، وتقريب وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمنا لصراعات الآخرين في بلدنا ومنطقتنا".

وشدد، "لن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءا من الصراعات الدولية ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية".

وأكدد رئيس البرلمان التزام بلاده "باستراتيجية واضحة ألا وهي النأي بالنفس عن أي صراعات عسكرية ومحاور سياسية".

وصوت المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لصالح تولي "النواب" العراقي رئاسة لجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 2019.

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