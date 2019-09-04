مصر.. توقيف 217 مهاجر غير نظامي من جنسيات عدة

القاهرة/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، توقيف 217 مهاجر غير نظامي من جنسيات عدة.

وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود".

وبلغ عدد الموقوفين 217 فردا من جنسيات مختلفة، بينما تم التحفظ على 76 عربة كانت تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر عن الموقوفين، لا سيما توقيتات التوقيف وأماكنها وجنسياتهم.

Advertisements

وعادةً ما تعلن مصر إحالة المهاجرين غير النظاميين إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم، وفق بيانات سابقة لحالات مماثلة.

وتمثل مصر- أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان - بحكم موقعها على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير النظامية.

ومنذ غرق قارب يحمل مئات المهاجرين غير النظاميين، قبالة سواحل رشيد المصرية، في سبتمبر/ أيلول 2016، ما أودى بحياة نحو 200 شخص، تتحدث السلطات عن نجاحها باستمرار في رقابة سواحلها، وحدودها من عمليات التسلل والهجرة غير النظامية.



وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أعلن الجيش إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية، وتوقيف الآلاف ممن كانوا في طريقهم نحو دول أوروبية انطلاقًا من سواحل البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.