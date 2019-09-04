"تيكا" التركية تستعد لتأهيل الجسر الرابع بالموصل

أنقرة/أحمد مرجان/الخليج 365

تستعد وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لتأهيل الجسر الرابع فوق نهر دجلة الذي يربط بي الساحل الأيمن و الساحل الأيسر لمدينة الموصل العراقية.

وقالت الوكالة في بيان الأربعاء، إنها ستقوم بتأهيل الجسر بغية تسهيل النقل بين شرطي النهر في المدينة، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ذلك.

وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، "بتوجيهات من الرئيس أردوغان ستقوم الوكالة بتأهيل الجرس الرابع الرابط بين الجانب الشرقي والغربي والذي تعرض للدمار خلال الحرب، بهدف إعادة إعمار المدينة وعودة الحياة التجارية إلى طبيعتها".

في 10 يونيو/حزيران 2014، سيطر "داعش" على الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية مساحًة بعد العاصمة بغداد، إثر انسحاب قوات الجيش والشرطة من المدينة. بعدها، سقطت نينوى بالكامل في قبضة التنظيم، ثم أطلقت الحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2016، عملية عسكرية قادت إلى إعلان تحرير الموصل في 10 يوليو/ تموز من العام التالي.

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وتعرضت البنى التحتية في المحافظات الشمالية والغربية بالعراق، إلى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الإرهابي الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف 2014.

وعلى صعيد متصل، تواصل الوكالة أعمال ترميم مجمع "الشيخ عبد القادر الجيلاني" في بغداد، فضلا عن انتهائها من إعداد مشروع مجمع "الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان"، الكائن بالعاصمة أيضا.

كما تواصل الوكالة التركية، أعمال ترميم سوق "قيصرية" التاريخي وسط مدينة كركوك شمالي العراق، تعرض لحريق في 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

و"قيصرية كركوك" من الأسواق التراثية والتجارية المهمة في المدينة، ويعود إلى منتصف القرن الـ18، ويتميز بمعماره الذي استخدم فيه الحجر الأبيض.

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