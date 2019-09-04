الأرصاد تصدر عدة تنبيهات عن حالة #الطقس في عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية على منطقتي جازان وعسير، لافتة إلى أن بداية الإنذار سيكون من الساعة الـ11 صباحا حتى الـ8 مساء.

وحذرت الهيئة من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والباحة، ورياح نشطة وسحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى أن بداية الإنذار سيكون من الساعة الـ1 ظهرا حتى الـ8 مساء.

كما أشارت التوقعات إلى رياح نشطة وأتربة مثارة ستضرب بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، على أن يبدأ الإنذار في الساعة الـ10 صباحا حتى الـ5 مساء.