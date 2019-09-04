بالفيديو.. هروب مطلوب جنائي بالرياض والشرطة تطيح به

صحيفة الخليج الالكترونية

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر تنفيذ الدوريات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، حملة مداهمة ضد عدد من المطلوبين في قضايا جنائية في حي منفوحة جنوب العاصمة، والعثور بحوزة بعضهم على أسلحة بيضاء.

ووثق المقطع محاولة أحد المطلوبين الهروب، بيد أن دوريتين أمنيتين لاحقتاه؛ حيث ركض محاولاً التخفي داخل حارات الحي، قبل أن تتمكن الدوريتان من محاصرته وإلقاء القبض عليه.