إليك الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء القيادة

صحيفة الخليج الالكترونية

بينت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة الطريقة الصحيحة والمثالية للجلوس أثناء القيادة.

وأوضحت أنه يجب عدم الجلوس في وضعية السقوط أو نزول ظهر الكرسي، وكذلك عدم الجلوس في وضعية يكون فيها الظهر والرقبة إلى الأمام.

وأشارت إلى أنه يجب الجلوس بزاوية 90 درجة حتى لا تؤثر سلبا على العمود الفقري والفقرات القطنية.