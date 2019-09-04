قوات_الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من نابلس وبيت لحم

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس، وثلاثة من محافظة بيت لحم، بينهم أسيرين محررين.

وأفادت مصادر محلية في محافظة نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقا، واعتقلت معتز جودة ورامي أبو هديب وعبد القادر خليل قطناني، كما داهمت قرية روجيب شرقي المدينة واعتقلت الأسير المحرر عبد الكريم ماجد الحلبي، والشاب نافع أحمد صلاح من قرية برقة شمال غرب المدينة، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى رياض طلال العمور والشاب موسى محمود العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتقلت الأسير المحرر انس إسماعيل نواوره من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.