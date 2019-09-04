مصر تضبط 217 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول.

وقالت الصفحة إنه تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت إلى أن رجال حرس الحدود يواصلون نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضى، من ضبط 30 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و 309 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاغون المخدر و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراط و 8 كيلو غرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.

كما تم ضبط 2 قاذف "آر بي جي" وبندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد وبندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط أكثر من 100لتر لمادة الأسيتون، التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و2 نظارة ميدان و626 هاتفا محمولا مهربا، وضبط 19 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط 3400 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.