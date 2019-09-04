شكرا لقرائتكم خبر عن إليك الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة الكيفية الصحيحة والمثالية للجلوس أثناء قيادة المركبات.

وبينت أنه يجب عدم الجلوس في وضعية السقوط أو نزول ظهر الكرسي، وكذلك عدم الجلوس في وضعية يكون فيها الظهر والرقبة إلى الأمام.

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ونوهت إلى أنه يجب الجلوس بزاوية 90 درجة حتى لا تؤثر سلباً على العمود الفقري والفقرات القطنية.