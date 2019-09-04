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إليك الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء القيادة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت  القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة الكيفية الصحيحة والمثالية للجلوس أثناء قيادة المركبات.

وبينت أنه يجب عدم الجلوس في وضعية السقوط أو نزول ظهر الكرسي، وكذلك عدم الجلوس في وضعية يكون فيها الظهر والرقبة إلى الأمام.

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ونوهت إلى أنه يجب الجلوس بزاوية 90 درجة حتى لا تؤثر سلباً على العمود الفقري والفقرات القطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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