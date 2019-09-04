هاتف ذكي من سامسونج منخفض التكلفة بسعر 741 دولارا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات،الثلاثاء، إنها ستطرح هاتفا ذكيا من الفئة المتوسطة يدعم شبكات الجيل الخامس في الأسواق المحلية لكوريا الجنوبية.



وسيصبح "جلاكسي إيه 90" أول هاتف ذكي لسامسونج تطلقه من سلاسل هواتفها المعروفة ويدعم شبكات الجيل الخامس.

وستطرح الشركة الهاتف للبيع بسعر 900,000 وون (741 دولارا أمريكيا) في الأسواق المحلية غدا الأربعاء، بحسب وكالة يونهاب.

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وبحسب الشركة فإنها تستهدف به المستهلكين الذي يرغبون في شراء هواتف منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى توسيع وجودها في سوق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس.

ويأتي هاتف "إيه 90" بشاشة بمقياس 6.7 إنش مع فتحة صغيرة في أعلى الشاشة الأمامية على شكل حرف U مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، وبمعالج كوالكوم سناب-دراجون 855 وبطارية عالية الكفاءة بسعة 4500 أمبير.

ويعد "إيه 90" ثالث هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس للشركة بعد "جلاكسي إس 10" و"نوت 10" واللّذين تم طرحهما في الأسواق بأسعار تتخطى المليون وون.

ويأتي إطلاق هاتف "إيه 90" قبل يومين فقط من الظهور الأول والمرتقب لهاتف "جلاكسي فولد" والذي سيكون متوافرا فقط بنسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس.

تروج سامسونج لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي تدعم شبكات الجيل الخامس في الأسواق العالمية، ساعية لتوسيع الفجوة بينها وبين منافسها العالمي "هواوي" التي تواجه كثيرا من الصعوبات مؤخرا بعد صعودها إلى القائمة التجارية السوداء للولايات المتحدة.