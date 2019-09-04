شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسون: إغلاق حقل البيضاء النفطى فى ليبيا بسبب أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندسون اليوم الأربعاء إن العمل توقف فى حقل البيضاء النفطى شرق ليبيا بسبب إجراء أعمال صيانة لخط أنابيب. وقال المهندسون إن الحقل كان يضخ نحو 7 آلاف برميل يوميا قبل الإغلاق، مما أجبر شركة الخليج العربى للنفط (أجوكو)، التابعة لمؤسسة النفط الوطنية، لخفض الإنتاج إلى 270 ألف برميل يوميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهندسون: إغلاق حقل البيضاء النفطى فى ليبيا بسبب أعمال صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.