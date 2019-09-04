شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلبوسى: لن نسمح بأن يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى اليوم الأربعاء، ضرورة عدم السماح بأن يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية، مشيرا إلى أن المعركة مع الإرهاب لم تنته بعد.
وقال الحلبوسى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن النصر على تنظيم داعش الإرهابى هو صفحة مضيئة فى حياة الإنسانية وليس فى حياة العراقيين وحدهم"، موضحا أن الإرهاب لم يستهدف بلاده فقط حتى وإن اختار العراق ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم دون استثناء.
وأضاف "ندرك فى العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فمازال أمامنا المشكلات التى خلفها الإرهاب"، مؤكدا أن هذه المشكلات لن تحل إلا بتضافر الجهود الدولية المشتركة.
وتابع إن "العراق سعى من أجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر، لأننا اكتفينا من دفع ثمن لصراعات الآخرين فى بلدنا ومنطقتنا".
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