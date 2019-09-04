اسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 12 فلسطينيا، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.
وقال الجيش في بيان، الأربعاء، حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه إنه "تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق".
وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.
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