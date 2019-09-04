"الدفاع العراقية": مقتل 9 من "داعش" بالموصل

نينوى (العراق)/سرهاد شاكر/الخليج 365

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق (تتبع لوزارة الدفاع)، الثلاثاء، مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا في خلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع قيادة عمليات ‫نينوى تمكنت من قتل تسعة إرهابيين كانوا يختبئون داخل نفق في منطقة السحاجي جنوب غربي مدينة ‫الموصل".

وأضاف أن "العملية تمت بإسناد من طيران التحالف"‬.

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وشدد على أن "قواتنا تواصل جهودها لفرض الأمن والاستقرار".

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.