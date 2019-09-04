الكويت تدافع عن إقامة منصة بحرية إثر احتجاج عراقي

الكويت/محمد عبدالغفار/الخليج 365

دافعت الكويت، الثلاثاء، عن حقها في بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، إثر احتجاج عراقي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن بناء المنصة "حق سيادي" للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

جاء ذلك ردًا على مذكرة احتجاج عراقية إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضًا على إقامة المنصة باعتبارها ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حسب صحيفة "الراي" الكويتية الخاصة.

وأضاف المصدر، لم يتم الكشف عن اسمه، إن بلاده تسلمت المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة "وقامت على الفور بالرد عليها".

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وأشار إلى أن بناء المنصة "جاء لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة"، موضحًا أنه تم إخطار العراق بالخطوة مسبقًا.

وحث المصدر الجانب العراقي على البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسومة، أو حسم الأمر باللجوء للمحكمة الدولية المعنية بقانون البحار.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين زخمًا يدفعها قدما إلى الأمام، وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

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