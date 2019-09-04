صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – احمد الحيدر : أستقبل سعادة الأستاذ منصور بن سعد السديري محافظ محافظة الغاط في مكتبه يوم أمس، اللجنة الشبابية والبلدية وإدارة تعليم الغاط، وتم مناقشة استعدادات اليوم الوطني الذي يصادف يوم الموافق 24/ 1/ 1441 هـ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغاط يناقش الجهات المسؤوله الأستعدادات لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.