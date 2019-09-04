صحيفة الخليج الالكترونية طالبت وزارة التعليم جميع موظفيها بالتقيد بمواعيد الدوام الرسمي والمعلمين والمعلمات من بداية اليوم الدراسي حتى نهايته. ودعت الوزارة جميع المسؤولين بالرفع بأسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لإدارات المتابعة المعنية لإكمال ما يلزم نظاميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من #وزارة_التعليم لمنسوبيها بشأن الدوام الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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