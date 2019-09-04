ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار دوريان في الباهاماس إلى سبعة قتلى

الخليج - واس أعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس أمس أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار دوريان المدمر ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى. وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلفه الإعصار المدمر بـ”المأساة التاريخية”. Advertisements وتوقعت الأمم المتحدة أن يحتاج 61 ألف شخص في الباهاماس لمساعدة غذائية جراء الإعصار. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار “دوريان” الذي يضرب كومنولث جزر البهاما. وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، تضامنه مع شعب وحكومة البهاما، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ الجارية التي تقودها الحكومة.

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