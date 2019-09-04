صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري: صدر قرار نائب ⁧‫وزير التعليم‬⁩ د.عبدالرحمن العاصمي بتمديد تكليف د.غازي سفر العتيبي مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم عفيف‬⁩ لمدة عام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر د.غازي العتيبي مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم عفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.