نتنياهو: كشفنا منشأة ثانية لـ"حزب الله" تصنع صواريخ يمكن توجيهها مباشرة إلى حيفا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي اكتشف منشأة أخرى لـ"حزب الله" اللبناني، تصنع صواريخ دقيقة يمكن توجيهها، مباشرة إلى ضواحي مدينة حيفا.

وأضاف نتنياهو أنه أوعز للجهات الإسرائيلية المختصة "بمنع أعدائنا من التسلح بصواريخ دقيقة"، مضيفا "أنه يعمل على ذلك "دون هوادة".

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" أقام موقعا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة، قرب بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، وذلك في إطار مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة.

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وذكرت المصادر، أن "هذه المنشأة أقيمت، في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية، بإشراف إيران وحزب الله، حيث تم مؤخرا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة".

وفي إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة، ويتم نقل المعدات الخاصة والحساسة إلى الموقع حسب المصادر ذاتها.

المصدر: مكان