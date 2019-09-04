شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة فى البحرين والكويت وأمطار رعدية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. وإليكم التفاصيل.. البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، سيكون حار ورطب نسبياً، وتصل درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية. السعودية السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض ، نجران , الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر، وتصل العظمى 44 درجة. Advertisements الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وتبلغ العظمى 39 درجة .

الإمارات الكويت الكويت أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء فى الكويت، سيكون حار رطب وتصل العظمى إلى 46 درجة.



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